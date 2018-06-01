Кобяков и Медведев обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудили сегодня в Душанбе вопросы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также график предстоящих встреч. Встреча состоялась на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

По информации белорусского правительства, товарооборот Беларуси и России в первом квартале 2018 года составил $8,4 млрд, увеличившись к уровню января-марта 2017 года на 20,3%. Экспорт Беларуси в Россию достиг $3,1 млрд (рост на 10,2%), импорт из России составил $5,3 млрд (рост на 27,2%).

Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на долю России в январе-марте 2018 года пришлось 49,8% стоимостного объема внешней торговли товарами, 39,2% экспорта, 59,2% импорта (в январе-марте 2017 года доля России во внешней торговле Беларуси со всеми странами мира составляла 51,9%, в экспорте - 45%, импорте - 57,9%).

Экспорт услуг в Россию в январе-марте составил $793,4 млн (рост на 29,1% к аналогичному периоду 2017 года). Импорт - $347,7 млн (увеличение на 18%). Сальдо положительное в размере $445,7 млн.-0-