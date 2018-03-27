Кобяков направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Андрей Кобяков 28 марта примет участие в десятом заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Планируется рассмотреть перспективы развития промышленной кооперации, вопросы поставок в Санкт-Петербург грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и потребительских товаров. Также будут обсуждаться взаимодействие в медицинской, научной и инновационной сферах и ход реализации симметричных проектов строительства - "Белорусский квартал" в Санкт-Петербурге и "Санкт-Петербургский квартал" в Минске.

Программой рабочего визита предусмотрены переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и посещение предприятий.

Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга в 2017 году составил $1 млрд 672,3 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,7%. Экспорт сложился на уровне $967,4 млн и увеличился на 18,6%, импорт - $704,9 млн (рост на 21,2%). Сальдо положительное - $262,5 млн. Основу экспорта в 2017 году составили поставки говядины свежей или охлажденной, сыров и творога, сливочного масла, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, молока и сливок сгущенных, несгущенных и сухих, грузовых автомобилей, сахара. Основу импорта составили поставки легковых автомобилей, двигателей и генераторов электрических, специфических товаров, насосов жидкостных, арматуры для трубопроводов, металлоконструкций из черных металлов.

В январе 2018 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербург был $125,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 24,7%. При этом экспорт - $79,1 млн (больше на 21,3%), импорт - $46,8 млн (вырос на 30,9%). Сальдо положительное - $32,3 млн.-0-