Кобяков об итогах I квартала: рост ВВП опережает прогноз, но расслабляться не стоит

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси в первом квартале 2018 года отмечались положительные тенденции роста, однако расслабляться не стоит, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития страны в первом квартале, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом в первом квартале взят неплохой старт года. Вместе с тем расслабляться не стоит. В экономике еще есть узкие места, которые требуют принятия оперативных и системных мер. Базовые подходы к их решению известны. Задача - удержать положительные тенденции роста", - отметил Андрей Кобяков.

По итогам января-марта выполняются 6 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка. По 7-му показателю (прямые иностранные инвестиции на чистой основе) статистические данные будут известны ближе к середине мая, но есть все предпосылки, что он также будет выполнен.

По оценке премьер-министра, в начале года сформирован хороший задел по темпам роста ВВП: существенно опережается прогноз (105,1% при прогнозе на первый квартал 102,1%, на год - 103,5%). Еще более высокими темпами, чем ВВП, растет производительность труда -105,9% за январь-февраль 2018 года. Рост валового регионального продукта и производительности труда отмечается во всех регионах.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт товаров и услуг увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% и составил $6,2 млрд. "Внешняя торговля сбалансирована. За два месяца имеем положительное сальдо товаров и услуг - $206 млн. Напомню, в январе-феврале 2017 года положительное сальдо было всего $66 млн", - добавил премьер-министр.

В то же время Андрей Кобяков обратил внимание, что не стоит полагаться только на благоприятные внешние условия. "Работа по продвижению белорусской продукции должна быть более эффективной. Не используем сегодня ситуацию - завтра наши потенциальные экспортные ниши могут занять другие", - подчеркнул он.

Рентабельность продаж сохранилась на уровне января-февраля 2017 года (7,3%), притом что в начале года увеличились амортизационные отчисления. В промышленности рентабельность продаж выросла на 0,1 процентного пункта до 8%.

Количество убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 42 организации, или на 2,5%.

Сохраняется инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал в первом квартале увеличились на 21,8%. При этом рост затрат на приобретение оборудования существенно опережал рост затрат на строительно-монтажные работы (на 51,3% и 10,5% соответственно).

На протяжении уже трех месяцев после снижения в предыдущих периодах наблюдается рост в строительной отрасли (по итогам первого квартала прирост валовой добавленной стоимости 9,5%). "Однако хотелось бы лучше понимать все слагаемые этого роста. Прошу министра архитектуры и строительства доложить о ситуации в отрасли. Каких результатов ждать от строителей в дальнейшем? Вы недотягиваете по экспорту услуг, по итогам января-февраля лишь 94%. Что сделано для того, чтобы переломить эту тенденцию?" - спросил Андрей Кобяков.-0-