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Кобяков об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются

Экономика 31.07.2018 | 15:56
Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели социально-экономического развития выполняются. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные главой государства. Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста", - отметил Андрей Кобяков.

По темпу роста ВВП показатель выше прогноза - 104,5% при прогнозе 102,8%. Во всех регионах отмечается рост валового регионального продукта и производительности труда.

Положительный результат и по всем секциям видов экономической деятельности. В обрабатывающей промышленности плюс 7,9% - рост обеспечивается по всем без исключения 13 подсекциям, в строительстве - 7,5%, в торговле (оптовой и розничной) - 7,8%, в сельском хозяйстве и транспортной деятельности - 3,9% и 3,7% соответственно. Производство машин и оборудования увеличилось на 19,2%, транспортных средств - на 13,7%, продукции деревообработки - на 14,8%, фармацевтической продукции - на 11,9%.

Сохраняется баланс во внешней торговле. Сальдо по товарам и услугам (за 5 месяцев) положительное - плюс $310 млн, или 1,4% к ВВП. "Результат несколько лучше, чем в прошлом году, причем он получен за счет прироста экспорта товаров и услуг, прежде всего в страны вне СНГ", - обратил внимание Андрей Кобяков. Кроме экспорта энергетических товаров, в эти страны нарастили объемы экспорта тракторов, грузовых машин, шин, металлопроката, мебели и продукции деревообработки, лаков и красок, льняных тканей, товаров молокопереработки и других. Всего экспорт товаров и услуг больше, чем за 5 месяцев прошлого года, на $3 млрд (плюс $2,4 млрд - по товарам и $0,6 млрд - по услугам). Практически половина прироста экспорта товаров сформирована за счет роста физических объемов.

Низкий уровень инфляции вместе с другими мерами макробалансировки позволяют снижать стоимость кредитных ресурсов для экономики. Ставка рефинансирования Нацбанка в июне снижена до 10% годовых. Новые кредиты для юрлиц в рублях (без учета льготных) в июне выдавались под 11,3% годовых.

Глава правительства отметил, что стабильность на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках сохраняется, доверие к национальной валюте постепенно растет. Срочные рублевые сбережения населения за первое полугодие 2018 года увеличились на Br412 млн. Их доля в общем объеме сбережений населения выросла на 3 процентных пункта.

На внутреннем валютном рынке за первое полугодие сформировалось положительное сальдо покупки-продажи валюты в объеме $320 млн. Население на чистой основе продало почти $800 млн, юрлица купили $480 млн.

Андрей Кобяков напомнил, что правительство поручало руководителям принять меры по снижению ставок по ранее привлеченным кредитам и изменению валюты кредитования. "Недопустимо, когда действующие ставки по ранее выданным кредитам значительно превышают текущий уровень стоимости кредитных ресурсов. Более того, когда компенсация процентов по таким кредитам осуществляется за счет бюджета", - подчеркнул глава правительства, поручив вице-премьерам разобраться с ситуацией.-0-

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Теги
ВВП, заседания, Кобяков, Совет Министров
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