Кобяков поручил своевременно подготовить технику к весенним полевым работам

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков поручил своевременно подготовить технику к полевым работам. Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждалась готовность сельскохозяйственных организаций к весенним полевым работам, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году в соответствии с госпрограммой развития аграрного бизнеса до 2020 года сельскохозяйственным организациям необходимо произвести продукции на 4,8% больше уровня 2017 года, в том числе продукции растениеводства - на 5%, животноводства - на 4,6%. "В этой связи основная задача, которая сейчас стоит перед Минсельхозпродом, облисполкомами, райисполкомами, - это проведение весенней посевной на высоком организационном и технологическом уровнях", - подчеркнул Андрей Кобяков. В Брестской области посевная может быть начата уже через неделю.

В нынешнем году более высокими темпами идет накопление минеральных удобрений (127% к 2017 году), больше вывезено на поля органики (106%). Вместе с тем это всего 36% от потребности, утвержденные правительством графики не выполняются. Наибольшие вопросы к Витебской, Могилевской и Гомельской областям. "Такое положение недопустимо. У нас есть все возможности для точного выполнения графиков поставки минеральных удобрений белорусскими химическими организациями", - обратил внимание глава белорусского правительства.

В ряде регионов вызывает тревогу вопрос о своевременной подготовке машинно-тракторного парка к весенним полевым работам. Андрей Кобяков подчеркнул, что правительством поставлена задача до 25 марта обеспечить готовность техники на уровне не ниже 95%.

На проведение весенних полевых работ предусмотрены льготные кредиты банков в сумме Br320 млн. При этом Андрей Кобяков обратил внимание, что данная сумма будет освоена только в том случае, если будут возвращены ресурсы, выданные в 2017 году и предыдущих годах на указанные цели. В местных бюджетах на 2018 год предусмотрены средства, в том числе субсидии на текущую деятельность, включая выплату надбавок за реализованную продукцию, в сумме Br191 млн.

По словам премьер-министра, при оперативной работе облисполкомов, Минсельхозпрода, концернов "Белгоспищепром" и "Беллегпром" по подбору платежеспособных организаций-заготовителей и операторов на выкуп госзаказа будет подготовлен и направлен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, в рамках которого на полевые работы в виде авансов может быть выделено еще порядка Br180 млн.

Кроме того, правительство уже направило на рассмотрение главы государства проект распоряжения по оказанию поддержки в виде заимствования из госрезерва возвращенного сельхозорганизациями топлива в объеме 50 тыс. т.-0-

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