Кобяков предложил Йылдырыму обсудить создание в Беларуси банка с турецким капиталом

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предложил премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму обсудить создание в Беларуси банка с турецким капиталом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам необходимо оптимизировать логистику доставки грузов с проработкой новых транспортных маршрутов, обсудить создание банка с турецким капиталом в Беларуси", - считает Андрей Кобяков.

Премьер-министр также предложил рассмотреть возможность создания специальной площадки, ориентированной на турецких инвесторов в пределах одной из свободных экономических зон или на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

По словам Андрея Кобякова, существенно активизировать нужно научно-техническое сотрудничество. Сегодня ученые Беларуси и Турции совместно реализуют проекты в области биоорганической химии, прикладной математики. "Мы заинтересованы в создании белорусско-турецких научных консорциумов по перспективным направлениям. Это информационно-коммуникационная сфера, био-, нано-, генные технологии, энергетика, экология и другие", - отметил он.

Бинали Йылдырым в свою очередь поблагодарил Андрея Кобякова за теплый прием в Беларуси.-0-