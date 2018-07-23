Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Повестка дня заседания включает 19 пунктов. В частности, предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другие вопросы.

Запланирован также ряд двусторонних переговоров.-0-