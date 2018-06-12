Кобяков примет участие в заседании Совмина СГ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет в Москве 13 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Повестка заседания включает 14 вопросов. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ.
В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016-2018 годы. Во время заседания планируется детально рассмотреть вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства и ряд других вопросов.-0-
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