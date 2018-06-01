Кобяков призвал страны СНГ ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли услугами

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков призвал страны СНГ ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская сторона приветствует, что работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, однако еще немало предстоит сделать", - отметил Андрей Кобяков.

Принципиального решения требует вопрос о расширении сферы применения соглашения, а именно на учреждение и деятельность непосредственных поставщиков услуг, а также на связанные с этим инвестиции.

Андрей Кобяков

Необходимо урегулировать отдельные аспекты в связи с участием стран СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - таких как ЕАЭС и ВТО. Там уже достигнуты определенные договоренности о либерализации рынка услуг. Белорусская сторона выступает за максимальное расширение сферы применения соглашения о зоне свободной торговли услугами СНГ, подчеркнул Андрей Кобяков.

Беларусь инициирует распространение зоны свободной торговли на область электронной коммерции. В первую очередь речь идет о выстраивании безбарьерной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и создании гибкой правовой базы для координации сотрудничества стран Содружества.

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