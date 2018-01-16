Кобяков: требование по увязке роста зарплаты с производительностью труда остается неизменным

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требование по увязке роста зарплаты с производительностью труда остается неизменным, заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается вопрос о мерах по реализации задач социально-экономического развития Беларуси и ожидаемых результатах работы экономики в январе и первом квартале 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Важнейшей социально-политической задачей является рост доходов населения и заработной платы. "Ориентир по уровню средней заработной платы определен на совещании у главы государства 21 ноября 2017 года, все необходимые поручения даны. Но требование по увязке роста заработной платы и роста производительности труда во внебюджетном секторе остается неизменным. Деньги должны быть заработаны", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Руководитель правительства обратил внимание на необходимость обязательного выполнения таких показателей, как снижение уровня затрат и трудоустройство на вновь созданные рабочие места. "Снижение затрат - важная задача. Чтобы максимально снизить зависимость экономики от внешних факторов, повысить производительность труда и конкурентоспособность производства, нам жизненно необходимо минимизировать свои затраты. Для роста экономики на здоровой основе надо создавать рабочие места, развивать малый и средний бизнес", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр констатировал, что повышение производительности труда и внедрение новых технологий, как правило, сопровождается высвобождением части работников. Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса позволяет перераспределить этих людей в другие сферы деятельности без социальных потрясений. "Это и есть последовательная и правильно организованная работа по улучшению структуры экономики в отдельных регионах и стране в целом", - подчеркнул премьер-министр.-0-