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Кобяков требует более активного решения задач по диверсификации экспорта и развитию услуг

Экономика 10.04.2018 | 16:36
Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков требует более активного решения задач по диверсификации экспорта и развитию услуг. Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается ход реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков обратил внимание, что определенные положительные результаты в экспорте на данном этапе достигнуты. В 2017 году и начале 2018-го экспорт впервые с 2012 года вышел на траекторию устойчивого роста. В январе-феврале 2018 года он вырос на 29,8% до $6,185 млрд, обеспечено положительное внешнеторговое сальдо в размере $206 млн.

Экспорт товаров увеличился как за счет роста средних цен, так и в физическом выражении. Полученные результаты соответствуют параметрам, утвержденным пятилетней программой социально-экономического развития страны. "Этому способствовала и благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке и на рынках стран основных торговых партнеров. Вместе с тем не все задачи, предусмотренные национальной программой, решены, прежде всего в части географической диверсификации и развития экспорта услуг", - отметил премьер-министр.

Что касается диверсификации, то концентрация экспорта на рынках пяти стран - основных торговых партнеров остается выше средней. В январе-феврале 2018 года на рынки этих стран приходилось почти 71% экспорта, хотя зависимость от рынка России снизилась. В январе-феврале 2018 года, несмотря на общий рост экспорта в Россию почти на $200 млн, удельный вес экспорта в эту страну составил 38,2% (уменьшился на 7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Говоря о товарной диверсификации на примере экспорта в Европейский союз, Андрей Кобяков обратил внимание, что Беларусь поставляет в ЕС достаточно узкую гамму товаров, значительную долю (около 50%) занимают продукты нефтепереработки. "Высокая концентрация на рынок одной или нескольких стран либо на узкой гамме товаров формирует для нашей страны значительные риски. Эти риски необходимо минимизировать", - подчеркнул глава правительства.

По мнению премьер-министра, значительный потенциал имеет экспорт услуг. Национальной программой поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016-2020 годы установлено, что в этом году экспорт услуг в общем объеме должен составить не менее 23%. В 2017 году этот показатель был на уровне 21,4%, в январе-феврале 2018-го - лишь 19,4%. Основная доля в экспорте услуг в 2017 году приходилась на транспортные (44,4% от общего объема). Доля коммуникационных, компьютерных, информационных услуг в экспорте составила почти 19%. Поэтому сегодня на заседании Президиума Совмина обсуждается, как будут увеличиваться объемы экспорта других видов услуг - туристических, образовательных, медицинских и других. "Эти вопросы рассмотрим детально. Прошу доложить, какие меры принимаются по наращиванию экспорта услуг, какие проблемы сдерживают развитие и какие предложения по их решению. Прошу МИД не самоустраняться, а обеспечить координацию этих вопросов", - сказал Андрей Кобяков.

Как пояснил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, в Беларуси изначально ставили задачу опережающего темпа экспорта услуг по сравнению с экспортом товаров. Однако этого пока не происходит, поэтому сейчас обсуждается, как активизировать экспорт услуг - особенно банковских, страховых, образовательных, туристических, уточнил первый замминистра.

В январе-феврале 2018 года наиболее заметным был рост экспорта на рынки стран Евросоюза (на 30%). Поставки в Россию, другие страны СНГ и дальнего зарубежья также выросли, рассказал Андрей Евдоченко. "Вместе с тем экспорт - такое дело, которое нельзя никогда оставлять без присмотра. Поэтому у нас сегодня плановое мероприятие - рассмотрение, как реализуется национальная программа развития экспорта. Она рассчитана на 5 лет, сейчас мы примерно в середине пути, и очень важно сверить часы, чтобы знать, что делать в предстоящий период до 2020 года", - добавил он.-0-

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"Мы имеем огромный потенциал по наращиванию экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства. Этот потенциал нужно активно развивать, он является одним из приоритетов национальной программы", - отметил Андрей Кобяков.

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заседания, Кобяков, экспорт
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