Кобяков требует не затягивать реализацию декрета о развитии предпринимательства

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков считает недопустимым затягивать реализацию декрета №7 "О развитии предпринимательства". Об этом он заявил сегодня на заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращаю внимание на необходимость в установленные сроки завершить работу по реализации норм декрета №7 "О развитии предпринимательства". Как мне докладывают, есть срывы внесения проектов документов в правительство. Это недопустимо", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Глава правительства попросил Минэкономики доложить о том, как выстроена работа по исполнению декрета №7 в увязке с решением ключевых задач, закрепленных за регионами. "Особое внимание прошу обратить на проводимую работу по созданию рабочих мест. По оценке, за первый квартал установленные параметры будут достигнуты. В приоритете высокопроизводительные рабочие места и потребности регионов с напряженной ситуацией на рынке труда", - акцентировал внимание премьер-министр.-0-