Кобяков: в Беларуси создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компаний

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компаний. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Алматы на пленарном заседании международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации", передает корреспондент БЕЛТА

Беларусь определила цифровую трансформацию приоритетом национального развития. Один из ключевых моментов в этой работе - создание максимально привлекательных условий для работы передовых IT-компаний, тотальное устранение барьеров для внедрения новейших технологий, формирование экосистемы инноваций.

Важнейшим шагом в данном направлении стал принятый в декабре 2017 года декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Он подразумевает в том числе создание беспрецедентных условий для работы компаний в Парке высоких технологий, который уже сегодня является крупнейшим IT-кластером Восточной Европы с объемом производства программного продукта, превышающим $1 млрд.

Декретом предусмотрены нулевые налоговые ставки для компаний - резидентов Парка, свобода движения капитала, использование английского права при заключении сделок, иные серьезные преференции. "Кроме того, в ПВТ полностью легализованы и освобождены от налогов все бизнесы на основе технологии блокчейн, операции с криптовалютами, майнинг, проведение ICO. По сути, создается "регуляторная песочница", где будут отрабатываться тонкие правовые вопросы, связанные с использованием последних технологических достижений", - рассказал Андрей Кобяков.

Еще один компонент стратегии цифровой трансформации в Беларуси - создание новой системы управления цифровой трансформацией. "У нас есть четкое понимание, что этот вопрос не сводится только к технологиям, а в большей мере касается грамотного администрирования преобразований. Перед нами стоит задача сделать все отрасли экономики восприимчивыми к инновациям. Стимулировать, продвигать, а где-то, я не побоюсь этого слова, и "насаждать" инновационные решения. И одновременно создать систему, обеспечивающую мгновенное реагирование на стремительные технологические изменения", - пояснил премьер-министр. Одновременно Беларусь продолжит международную интеграцию цифровой экономики страны - прежде всего с партнерами по ЕАЭС.

Целью форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основная тема дискуссий - интеграция информационных систем государств союза. Программа состоит из пленарной сессии с участием премьер-министров стран СНГ, председателя коллегии ЕЭК и международных экспертов, а также тематических сессий "Инновации и технологическое предпринимательство", "Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты", "Цифровизация промышленности (Индустрия 4.0)", "Цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС".

В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.-0-