Кобяков: в Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Правительства Беларуси и России уделяют большое внимание развитию цифровой экономики как одному из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности двух стран.

"Как вы знаете, цифровая повестка рассматривается и в Евразийском экономическом союзе. Представляется важным проведение согласованных действий Беларуси и России по формированию и реализации цифровой повестки в формате Союзного государства", - отметил глава белорусского правительства. При этом взаимодействие сторон на площадке СГ будет не дублировать, а дополнять работу, проводимую в ЕАЭС.

Госорганы Беларуси уже работают над включением этих вопросов, а также развития сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций в повестки для рассмотрения высшими органами Союзного государства.

Андрей Кобяков также предложил активизировать формирование единого научно-технологического пространства в СГ. "Следует обеспечить максимально высокую степень интеграции возможностей научно-технических и инновационных потенциалов Беларуси и России. Причем делать это нужно как на межгосударственном, так и на межотраслевом уровнях", - считает премьер-министр.-0-