Кобяков: задача использовать криптовалюты во внутреннем обороте в Беларуси не ставится

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Задача использовать криптовалюты во внутреннем обороте в Беларуси не ставится, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня в Алматы на пленарном заседании международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации", передает корреспондент БЕЛТА

В ходе дискуссии на форуме Андрей Кобяков напомнил, что в Беларуси с принятием декрета №8 "О развитии цифровой экономики" урегулирован ряд вопросов, связанных с использованием криптовалют. По этому пути идет и, например, Япония, некоторые швейцарские кантоны.

"Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюты в нашем внутреннем обороте. Такая задача не ставится. Мы просто попытались урегулировать отношения по основным инструментам - технологии блокчейн, майнинга, использованию криптовалют. Но еще раз подчеркиваю - мы это делаем в рамках регуляторной площадки, то есть Парка высоких технологий, - отметил премьер-министр. - Естественно, если там будет что-то серьезное получаться, то мы будем решать, как это реализовывать и на своем внутреннем рынке".

Андрей Кобяков призвал страны ЕАЭС вместе работать в области цифровизации. "Этот рынок трансграничен и глобален. Чтобы получить хороший синергетический эффект, я думаю, нам нужно двигаться вместе, построить отраслевые, межотраслевые системы", - сказал он.

Целью форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основная тема дискуссий - интеграция информационных систем государств союза. Программа состоит из пленарной сессии с участием премьер-министров стран СНГ, председателя коллегии ЕЭК и международных экспертов, а также тематических сессий "Инновации и технологическое предпринимательство", "Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты", "Цифровизация промышленности (Индустрия 4.0)", "Цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС".

В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.-0-