Коллегия ЕЭК одобрила изменения в соглашение о свободных экономических зонах в ЕАЭС

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании одобрила внесение изменений в соглашение по регулированию деятельности свободных экономических зон на таможенной территории Евразийского экономического союза от 18 июля 2010 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В новой редакции документ будет называться соглашением об условиях создания и функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон на территориях государств - членов ЕАЭС.

"Текст соглашения приведен в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС и Договором о ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - В частности, вопросы, определяющие порядок уплаты таможенных платежей и завершения действия таможенной процедуры, были включены в ТК ЕАЭС. В соглашении остаются только вопросы, связанные с порядком создания и функционирования СЭЗ (в том числе в связи с прекращением действия СЭЗ, видами деятельности на территории СЭЗ и т.д.), требующие особого порядка правового регулирования".

Например, в статье, описывающей применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, уточняется, что территория СЭЗ является частью таможенной территории союза и на ней могут быть размещены и использованы иностранные товары и товары ЕАЭС, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Исключение составляют иностранные товары и товары союза, которые запрещены к размещению на площадке СЭЗ в соответствии с национальными законодательствами.

Коллегия ЕЭК распорядилась направить на внутригосударственное согласование изменения в соглашение по регулированию деятельности свободных экономических зон.-0-