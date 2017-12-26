Коллегия ЕЭК одобрила упрощение ряда налоговых процедур с использованием информационных систем

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заключительном в 2017 году заседании одобрила упрощение некоторых процедур налогового администрирования при использовании информационных систем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
В частности, коллегия ЕЭК одобрила изменения в протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года. Цель изменений - совершенствование налогового администрирования в странах союза с использованием информационных технологий, а в конечном итоге - облегчение условий внешнеэкономической деятельности для бизнес-сообщества стран ЕАЭС.
После принятия документа, например, обмен реестрами заявлений, запросов, уведомлений будет осуществляться еженедельно, в первый рабочий день недели (сейчас эта процедура происходит каждый месяц). Изменения также касаются сокращения сроков направления протоколов форматно-логического контроля с трех рабочих дней до одного.
В протоколе будут закреплены обязанности налогового органа - получателя реестра при наличии в протоколе форматно-логического контроля ошибок, а также будут прописаны четкие основания для отзыва заявлений налоговым органом, на территорию которого импортирован товар.
Документ будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования.
В пресс-службе ЕЭК также отметили, что на заседании принято решение о вводе в эксплуатацию подсистемы агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС в рамках союзной интегрированной информационной системы.
Подсистема АПК предусматривает семь общих информационных ресурсов, среди которых единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, ресурс данных прогнозных показателей АПК и данных о ценах на сельхозпродукцию и продукцию пищевой промышленности. Кроме этого, в информационную систему включены ресурсы данных о национальных программах развития производства по чувствительным сельскохозяйственным товарам, о племенных животных и селекционных достижениях, информация по вопросам государственной поддержки сельского хозяйства, научно-исследовательских работах в АПК.
"Подсистема АПК позволит связать воедино производственные, научные организации и потребителей, сформировать единые реестры и базы данных, оцифровать процессы интеграционного взаимодействия", - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.-0-
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