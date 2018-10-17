Коллегия ЕЭК определила, когда необходимо заполнять декларацию таможенной стоимости товара

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, в котором определила ситуации, когда необходимо заполнение декларации таможенной стоимости товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Действующим порядком декларирования таможенной стоимости товаров, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза в сентябре 2010 года, определены случаи, когда декларация таможенной стоимости не заполняется. В принятом Коллегией ЕЭК решении установлено, в каких случаях требуется заполнение такой декларации", - пояснили в пресс-службе.

Согласно решению Коллегии ЕЭК декларация таможенной стоимости необходима в следующих случаях: если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги и имеется взаимосвязь между продавцом и покупателем товаров; если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги и предусмотрена уплата лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности; при применении процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров; при внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров, заявленные в декларации на товары; по требованию таможенного органа, если при проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенным органом запрошены дополнительные документы; по инициативе декларанта.

"Сокращение случаев заполнения декларации таможенной стоимости товаров приведет к оптимизации и повышению эффективности таможенного контроля, а также снижению издержек субъектов предпринимательской деятельности", - подчеркнули в ЕЭК.-0-