Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочки в РФ 13 июня

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию 13 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Ситуация в связи с решением Россельхознадзора ввести с 6 июня этого года ограничения на поставку в Российскую Федерацию отдельных видов молочной продукции, производимой на всей территории Республики Беларусь, была обсуждена 5 июня по инициативе члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова на заседании Коллегии комиссии", - проинформировали в пресс-службе.

Было отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства - члены союза имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран союза.

"Принято решение продолжить обсуждение ситуации с участием представителей уполномоченных органов государств-членов на следующем заседании Коллегии ЕЭК 13 июня", - сказали в пресс-службе.-0-