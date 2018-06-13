Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение вопроса о поставках белорусской молочной продукции в РФ через неделю

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию на следующей неделе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комиссии.

"Сегодня на коллегии данный вопрос рассматривался во внеочередном порядке. Обсуждение было достаточно длительным. Было принято решение продолжить его рассмотрение на следующем заседании Коллегии ЕЭК через неделю", - сказал собеседник.

По информации пресс-службы ЕЭК, в обсуждении ситуация в связи с решением Россельхознадзора ввести с 6 июня этого года ограничения на поставку в Россию отдельных видов молочной продукции, производимой на всей территории Беларуси, приняли участие представители уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС. "Проект решения Коллегии комиссии будет доработан и рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК", - добавили в пресс-службе.

Ранее член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский высказал мнение, что для недопущения необоснованных решений по введению ограничений по поставкам не только молока, но и другой продукции, для оперативного разрешения споров должна быть сформирована правовая основа, наделяющая ЕЭК соответствующими полномочиями. "Для развития интеграции и устранения необоснованных барьеров в торговле необходима передача на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в союзе, - убежден министр ЕЭК. - В этом случае только комиссия, получив от сторон необходимые документы, может принять решение о введении временных ограничений в отношении продукции отдельных предприятий и оставляет за собой право проведения консультаций со сторонами без остановки производств. При этом запрет на взаимные поставки продукции может быть введен в исключительных случаях и только по решению комиссии. Такой подход обеспечит прозрачность системы взаимодействия уполномоченных органов сторон и ЕЭК при выявлении небезопасной продукции, повысит оперативность принятия обоснованных решений по спорным вопросам, защитит права добросовестных производителей".

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Беларуси некоторых видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Затем 9 июня Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.-0-