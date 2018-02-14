Колтович отмечает возросшую конкуренцию предприятий ЕАЭС на белорусском рынке

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Предприятия стран - участниц Евразийского экономического союза все больше конкурируют между собой на белорусском рынке. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарные ресурсы отечественного производства в 2017 году составляли основу потребительского рынка. В Беларуси обеспечивается продовольственная безопасность, удельный вес импорта в продовольствии в структуре товарооборота составляет 19,2%. Тем не менее необходимо отметить отрицательную тенденцию: с 2010 года мы теряем долю внутреннего рынка", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, если в 2010 году удельный вес отечественных товаров составлял 74%, то в 2017 году - 64%, в том числе по продовольствию - 83% в 2010 году, 80,8% - в 2017 году. "Причем конкурентами являются не китайские товары, а наши партнеры по ЕАЭС, в частности, поставщики из России. Доля импорта России в общем объеме импорта в 2017 году составляла 25%. Причины роста просты: по ряду товарных групп цены у иностранных поставщиков ниже, качество не хуже, а порой и лучше, а условия, предлагаемые поставщиками по договорам, более приемлемы", - сказал министр.-0-