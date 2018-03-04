Колтович уверен в выполнении в 2018 году прогнозного уровня инфляции

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет оснований для невыполнения в 2018 году прогнозного уровня инфляции. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас есть установленный указом Президента уровень инфляции. Сегодня абсолютно нет оснований, чтобы говорить о невыполнении данного поручения", - отметил Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что цена - зеркало экономики. "Цена с одной стороны должна стимулировать работу предприятий, с другой - соответствовать ожиданиям людей. И вот этот баланс находится не ручным способом, а через установление определенных индикаторов. Прежде всего цена складывается из цен так называемых естественных монополий. Это цены на энергоресурсы, транспорт, связь. Здесь самой большой проблемой является то, что у большинства организаций естественных монополий отсутствует раздельная система учета, то есть формирование затрат происходит котловым методом", - сказал министр.

Работа в данном направлении ведется, отметил министр. "Мы совместно с Министерством транспорта создали рабочую группу, сделали определенный график. Необходимо установить основания повышения цен, периодичность и критерии. Основной критерий - денежные доходы населения. Второй - цены на сопоставимых рынках", - подчеркнул Владимир Колтович.

Министр отметил: "Цены должны как повышаться, так и понижаться. И это проблема для наших предприятий. Мы видим, что если у наших соседей цены на некоторые продукты ниже, чем те, которые предлагают наши сельхозпроизводители, то наши сельхозпроизводители должны учиться работать в рыночных условиях и давать ту же цену, которая есть на общем рынке".

Владимир Колтович рассказал, что, согласно законодательству, доминирующее положение занимает то предприятие, доля которого более 35% на рынке. "В данный реестр включены предприятия молокопереработки с точки зрения закупки сырья. В этой связи мы предлагаем заключить соглашения. Таким образом, мы устанавливаем ценовое регулирование для доминанта. Предлагаем для предприятий молочной отрасли использовать такой метод, как увязка с базовой инфляцией. Это 4%. Те предприятия, которые имеют инвестпроекты, какие-то другое основания, мы рассматриваем индивидуально, устанавливаем определенный индекс роста цен", - отметил он. "Цены либо устанавливаются рыночным путем, либо регулируются. Вакуума быть не должно. Если бы цены устанавливались рыночным путем, то на них влияли бы два индикатора: спрос и предложение на молоко и цены в сопоставимых странах. Но сегодня молоко не продается, и, к сожалению, должен сказать, что движение молока между областями 1-5%. То есть сельскохозяйственные производственные предприятия не видят порой "живой" копейки, потому что они привязаны в сырьевых зонах к переработчикам", - пояснил министр. По его словам, в этой связи в облисполкомах были созданы облмясомолпромы, куда вошли переработчики. "И мы увидели, что они сегодня регулируют цены, диктуют их производителю. Поэтому мы сформировали новую практику: деятельность доминантов регулируется, в том числе и ценовые параметры", - сказал министр.-0-