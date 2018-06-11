ЕЭК предлагает передать полномочия по введению запретов на поставки продукции на наднациональный уровень

Ситуация с поставками молочной продукции из Беларуси в Россию вновь стала одной из главных тем в информационном поле не только двух стран, но и всего Евразийского экономического союза. К ее разрешению помимо национальных ведомств подключилась Евразийская экономическая комиссия, поскольку от разрешения этого спора, без преувеличения, в значительной степени зависит дальнейшая судьба выстраиваемого в ЕАЭС пространства для свободного перемещения товаров (без барьеров и ограничений).

Вопрос о нарушении Россией обязательств по функционированию внутреннего рынка уже был поднят на Коллегии ЕЭК 5 июня. В повестку следующего заседания Коллегии, которое состоится 13 июня, также включен вопрос о вводимых ограничениях. На него приглашены министры сельского хозяйства России и Беларуси, руководитель Россельхознадзора.

Как считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, для недопущения необоснованных решений по введению ограничений по поставкам не только молока, но и другой продукции, для оперативного разрешения споров должна быть сформирована правовая основа, наделяющая ЕЭК соответствующими полномочиями. Комиссией утверждены единые требования и правила для взаимного доступа продукции на рынки государств - членов ЕАЭС. Согласно этим документам, государства союза обязаны, с одной стороны, гарантировать, а с другой - взаимно признавать качество и безопасность продукции, выпущенной в обращение на территорию союза. "Для развития интеграции и устранения необоснованных барьеров в торговле необходима передача на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в союзе, - убежден министр ЕЭК. - В этом случае только комиссия, получив от сторон необходимые документы, может принять решение о введении временных ограничений в отношении продукции отдельных предприятий и оставляет за собой право проведения консультаций со сторонами без остановки производств. При этом запрет на взаимные поставки продукции может быть введен в исключительных случаях и только по решению комиссии. Такой подход обеспечит прозрачность системы взаимодействия уполномоченных органов сторон и ЕЭК при выявлении небезопасной продукции, повысит оперативность принятия обоснованных решений по спорным вопросам, защитит права добросовестных производителей".

По данным ЕЭК, сейчас российские производители не обеспечивают текущих потребностей внутреннего рынка. Дефицит сырого молока в России составляет около 7 млн т. При этом более 4 млн т молока завозится из Беларуси и около 3 млн т - из третьих стран. Помимо России молочная продукция в ЕАЭС завозится также в Казахстан и Армению. В этих условиях взаимные поставки не только не оказывают давления на рынок, но, напротив, обеспечивают сбалансированность общего рынка, гарантируют доступность продовольствия, способствуют замещению импорта из третьих стран. Конкуренция на общем рынке ЕАЭС происходит не по показателям объема, а по ценам и качеству.

Беларусь в 2017 году нарастила экспорт сельскохозяйственных товаров в Кыргызстан - в 15 раз, в Армению - в 4 раза, а всего поставки ведутся более чем в 80 стран. Высокое качество белорусской продукции подтверждается независимыми лабораториями. При этом у Россельхознадзора постоянно возникают претензии к белорусской продукции, в последнее время участились случаи предъявления претензий к сельхозпродукции из Казахстана. "ЕЭК постоянно указывает на избыточность действий Россельхознадзора по введению запретов и ограничений поставок продукции, - напомнил Сергей Сидорский. - По нашему мнению, такие решения принимаются зачастую без достаточных на то оснований, вступают в противоречие с научно обоснованными подходами. Это касается выявления в продукции следов антибиотиков на уровне погрешности методов исследований и неправомерного использования российским надзорным ведомством методики определения наличия сухого молока в молочной продукции. Кроме того, Россельхознадзор необоснованно проводит контрольные мероприятия в отношении готовой продукции, не несущей ветеринарных рисков. Тем самым нарушаются не только решения органов союза, но речь может идти о превышении должностными лицами Россельхознадзора своих полномочий, поскольку в комиссии нет официальной информации о передаче этому ведомству функций санитарного контроля".

По словам Сергея Сидорского, ЕЭК заняла принципиальную позицию по вопросу внедрения Россельхознадзором с 1 июля системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" для продукции животного происхождения. В результате Россельхознадзор смягчил свою позицию и признал возможность ввоза в Россию товаров в сопровождении бумажных ветеринарных сертификатов, а также разработал механизм оформления электронных ветеринарных сертификатов для подконтрольной продукции из стран ЕАЭС. Обязательную электронную ветсертификацию для готовой молочной продукции заменили системой цифровой маркировки.

Комиссией организована работа совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС по формированию общесоюзной системы прослеживаемости продукции, информационному обеспечению применения ветеринарных, санитарных, фитосанитарных мер, процессов регулирования и контроля за производством и обращением сельхозпродукции и ветеринарных препаратов. Формируется также перечень референтных лабораторий в союзе, разрабатываются единые требования к их оснащению и единые методики определения погрешности измерений.

"Комиссия выстраивает эффективный диалог со сторонами, - отметил Сергей Сидорский. - Особенно это важно для решения вопросов по необоснованным ограничениям торговли. В этой связи заместителями руководителей уполномоченных органов России и Беларуси утверждена дорожная карта по снятию взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства. С сожалением вынужден констатировать, что российская сторона систематически срывает установленные в документе сроки и принимает решения, идущие вразрез с достигнутыми договоренностями. Я имею в виду решение об ограничении с 6 июня поставок в Россию молочной продукции, произведенной предприятиями Беларуси. Такие действия являются грубым нарушением п.8 ст.58 договора о ЕАЭС. Государства - члены союза имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные требования и меры в случае получения официальной информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. Такой информации от Россельхознадзора в комиссию не поступило".

Министр ЕЭК подчеркнул, что действия Россельхознадзора неправомерно ограничивают конкуренцию, препятствуют свободному движению товаров. Запрет на использование белорусской продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 л, уничтожает кооперацию между предприятиями России и Беларуси. При этом ухудшаются не только финансово-экономические условия деятельности для многих российских перерабатывающих предприятий, но и осложняется положение предприятий общепита и социальных учреждений.

Сергей Сидорский напомнил, что в связи с председательством в этом году России в ЕАЭС в своем обращении к главам государств союза Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "обеспечения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм". Это заявление остается проигнорированным Россельхознадзором.

"Считаю, что комиссия, в пределах переданных ей полномочий, принимает все необходимые меры по урегулированию проблемных вопросов и координации взаимодействия уполномоченных органов сторон. Но в случае предоставления комиссии дополнительных полномочий, что является прерогативой президентов, подписавших договор о ЕАЭС, эффективность нашей работы значительно возрастет", - резюмировал министр ЕЭК.

БЕЛТА.-0-