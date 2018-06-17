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"Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая

Экономика 17.06.2018 | 20:27

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая, сообщил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Сейчас мы поставляем продукцию в 19 стран мира - это все страны бывшего СССР, Прибалтика, Германия, Венгрия, США, Канада, освоили рынок Израиля. Но активнее всего мы сейчас пробиваемся на рынок Китая. Специально для этого рынка разработали новый продукт - линейку конфет. Они менее сладкие, более пресные. В третьей декаде июня мы начнем их производить и апробируем на своем внутреннем рынке, а уже с августа массово начнем продавать этот продукт на рынок Китая", - рассказал гендиректор.

Иван Данченко напомнил, что за последние годы фабрика значительно перевооружилась. "Поставлены новые технологические линии, на таких линиях работают все мировые корпорации. Без увеличения численности персонала на основном производстве за эти годы мы в 1,5 раза увеличили и производство, и продажи, экспорт увеличился в 2 раза. Рентабельность продаж в этом году находится в пределах 18-20%, в прошлом году она составила 20,5%", - рассказал он.

Гендиректор фабрики сообщил, что в модернизацию за последние годы вложено до $40 млн . "Цель одна - конкурентноспособность. Нам есть куда расти, поэтому мы сегодня реализуем новый инвестиционный проект - только в этом году направим на его освоение не менее Br30 млн. Уже с июля-августа начинает поступать оборудование", - пояснил он. Планируется, что на новой линии будут производиться шоколад и конфеты методом холодной штамповки.-0-

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Теги
Беларусь, Китай, сотрудничество, экспорт
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