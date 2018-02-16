Компании "Марко" возместят в 2018 году часть процентов за пользование банковскими кредитами

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" будет возмещена часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 февраля 2018 года №130, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Управляющей компании за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, будет возмещена в 2018 году часть процентов по кредитам, полученным по договорам, которые компания заключила с ОАО "Белинвестбанк" и ОАО "Белагропромбанк" для реализации инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы", в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта.
Согласно документу, полученные средства в 2018 году направляются управляющей компанией на пополнение оборотных средств.
Министерству финансов поручено обеспечить в 2018 году возмещение управляющей компании части процентов за пользование банковскими кредитами в соответствии с настоящим постановлением.
Контроль за выполнением документа возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
Постановление принято в соответствии с законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год" и указом от 14 октября 2013 года №467 "О мерах по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви".
Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-
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