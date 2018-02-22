Компания "Евроторг" в 2017 году увеличила товарооборот до $2 млрд

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Евроторг" в 2017 году увеличила товарооборот на 5,5% до 4 млрд 97 млн рублей по сравнению с результатом 2016 года. В валютном эквиваленте данный показатель вырос на 8,6% до $2 млрд 120 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша торговая сеть магазинов под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в минувшем, 2017-м, году выросла на несколько десятков объектов и к новому году мы преодолели круглую цифру - 500", - отметил Андрей Зубков.

Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков.

К концу года уже 137 магазинов "Бруснiчка" работали в различных городах и поселках Беларуси. "Кстати, новый для белорусского рынка формат "мягкий дискаунтер" под брендом "Бруснічка" способствовал тому, что средние цены в торговых объектах нашей компании к концу года стали даже ниже, чем были в его начале. Уникальный факт: впервые за 30 лет на белорусском рынке торговли наблюдалось снижение цен на продовольственные товары по итогам года", - подчеркнул генеральный директор компании "Евроторг".

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в структуру компании, на сегодня обслуживают все без исключения регионы нашей страны. Это более 7000 населенных пунктов, в том числе крупные деревни.

В прошедшем году "Евроторг" привлек $350 млн прямых иностранных инвестиций благодаря выпуску и размещению на международных рынках еврооблигаций. "Впервые в нашей стране это удалось сделать частной компании. Впервые в Беларуси компания нефинансового сектора получила кредитные рейтинги ведущих агентств, притом на уровне суверенного рейтинга страны", - подчеркнул Андрей Зубков.

"Наша компания уже на протяжении 25 лет создает свою историю и традиции и старается с каждым своим шагом не просто добиться успеха, но принести благополучие, достаток, подарить удивительные эмоции и, порой, невероятные сюрпризы своим клиентам", - отметил гендиректор компании.

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.