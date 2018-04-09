Компания из ОАЭ заинтересована в белорусских технологиях производства молочной продукции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ascentis Capital Ltd. из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересована в белорусских технологиях производства молочной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов и управляющий ЗАО "Мясо-молочная компания" Павел Стайнов провели встречу с управляющим директором компании Ascentis Capital Ltd. Набил Ханом. Во время переговоров обсуждались вопросы инвестиций в строительство на территории Беларуси завода по переработке субпродуктов и фармацевтического производства по производству фармсредств из субпродуктов.

Набил Хан выразил заинтересованность в экспорте белорусской молочной продукции, субпродуктов в фармацевтических целях и белорусских технологий производства и переработки молока в страны Азии.-0-