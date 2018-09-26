Компания "Омск Карбон Могилев" выпустит первую продукцию в октябре

26 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ИООО "Омск Карбон Могилев" планирует в октябре ввести в строй первую технологическую линию производства технического углерода в СЭЗ "Могилев". Об этом сообщил сегодня директор предприятия Николай Кривицкий во время встречи с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время завершены все строительные и монтажные работы, ведется пуско-наладка технологического оборудования. "В октябре мы планируем получить здесь первую продукцию, а в 2019 году - выйти на проектную мощность по производству 40 тыс. т технического углерода в год", - рассказал Николай Кривицкий.

В реализацию проекта инвестировано уже более $60 млн, создано около 200 рабочих мест. В 2019 году здесь намерены приступить к строительству второй технологической линии производства технического углерода, а завершить реализацию инвестпроекта планируется к декабрю 2020 года. Всего на предприятии намерены создать 500 рабочих мест.

Как сегодня было отмечено, актуальность проекта объясняется отсутствием аналогичного производства в Беларуси, а также необходимостью обеспечения одним из основных видов сырья крупнейшего производителя шин в Европе - бобруйскую "Белшину". Остальную продукцию предприятие планирует экспортировать в основном в страны ЕС и Россию. Реализация проекта позволит обеспечить создание импортозамещающего производства конкурентоспособной продукции, увеличить экспорт и поступление валютных средств в страну.

Во время рабочего совещания глава администрации СЭЗ "Могилев" Андрей Ярцев рассказал о планах создания в СЭЗ "Могилев" научно-технологического центра изучения технического углерода с целью разработки инновационных технологий и техники для производства новых марок технического углерода, а также композиционных материалов и других изделий на его основе.-0-

Фото Олега Фойницкого