Компания по продвижению белорусского продовольствия на китайском рынке создана в Шанхае

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продовольственная и сельскохозяйственная компания (Belarus Food and Agriculture (Shanghai) Co.,Ltd.) создана 21 апреля в свободной экономической зоне Шанхая, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

"Компания будет заниматься продвижением белорусских товаров на китайском рынке. Особый упор будет сделан на электронную торговлю, которая популярна в Китае", - рассказал Алексей Богданов.

Новая компания - совместный проект белорусского ЗАО "Мясо-молочная компания" и китайской DRex Food Group. Договоренности о ее создании были достигнуты во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в декабре 2017 года в Китай.

Экспорт предприятий Минсельхозпрода в Китай в январе-феврале 2018 года вырос на 79% до $1,55 млн. Как пояснил Алексей Богданов, основные экспортные позиции - говядина, молочная продукция, льноволокно. В первой половине 2018 года планируется сертификация и открытие белорусских предприятий для поставок мяса птицы в Китай и отправка в эту страну первой партии соответствующей продукции.

За 2017 год предприятия Минсельхозпрода экспортировали в Китай товаров на сумму $9,9 млн (темп роста - 110% к 2016 году). При этом поменялась структура экспортной корзины - если в 2016 году доля молочной продукции составляла 5%, то в 2017-м она выросла до 64%.-0-