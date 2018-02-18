18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Turkcell намерена увеличивать инвестиции в Беларусь и развивать 5G, сообщил генеральный директор компании Каан Терзиолу в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Turkcell за последние 24 месяца обеспечила в Турции 85% населения технологией 4G, а также стала пионером внедрения технологии 5G. "Такую цель я ставлю и касательно внедрения технологии в Беларуси, в стране, которую я вижу как маяк технологического прогресса в регионе", - отметил Каан Терзиолу.

За последние 10 лет Turkcell инвестировал в Беларусь $1,5 млрд. Первой инвестицией стали $500 млн. "С оператором life:) мы успешно внедрили технологии 2G и 3G, наша следующая миссия - повторение данного опыта и обеспечение полным покрытием страны технологией 4G, что в свою очередь позволит заложить фундамент для дальнейшего и скорейшего перехода к применению 5G", - добавил гендиректор Turkcell.

"Мы продолжаем и планируем продолжать инвестировать в Беларусь, причем на том уровне, который позволит нам ускорить внедрение наших разработок, подготовить страну к внедрению новых технологий и индустрии 4.0", - сказал Каан Терзиоглу.

Глава Turkcell считает чрезвычайно прогрессивными шаги Беларуси по цифровизации экономики, причем самый ценный актив страны - высококлассные специалисты. Поэтому компания намерена расширять присутствие в Беларуси.-0-