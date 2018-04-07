Кондитерские предприятия Беларуси в январе-феврале увеличили экспорт почти на 50%

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерские предприятия концерна "Белгоспищепром" в январе-феврале текущего года увеличили экспорт на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Елена Малиновская.

"Спрос на белорусские кондитерские изделия за рубежом растет. В 2017 году объем экспортных поставок кондитерской продукции составил $44 млн при темпе роста 154,3% к 2016 году. При этом организации кондитерской отрасли концерна продолжают наращивать объемы поставок. Так, в январе-феврале текущего года экспорт увеличен на 49,2%, поставки составили $7,8 млн", - отметила Елена Малиновская.

Росту экспорта, по ее мнению, способствует как модернизация производств, так и продуманная, согласованная политика коммерческих, внешнеэкономических служб предприятий. Среди лидеров кондитерской отрасли - СЗАО "Коммунарка". Предприятие по итогам 2017 года увеличило экспортные поставки в 2,3 раза.

Кондитерские изделия экспортируются во все страны СНГ, США, Канаду, Китай, на рынки европейских государств. Наибольшим спросом продукция традиционно пользуется в Российской Федерации.

В целом темп роста экспорта предприятий концерна "Белгоспищепром" в январе-феврале 2018 года составил 102,3%. Наибольший удельный вес в поставках занимает продукция сахарной, табачной, кондитерской и других отраслей.-0-