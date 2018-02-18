Конференция "Рынок железнодорожных услуг: логистика, экспедирование, тарифы" пройдет в Минске 13-14 марта

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 13-14 марта планирует проведение международной конференции "Рынок железнодорожных услуг: логистика, экспедирование, тарифы", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мероприятие пройдет в Минске. "Среди участников конференции - представители железнодорожных администраций, государственных органов, транспортно-экспедиторских организаций, европейских железнодорожных перевозчиков, грузовладельцев, собственников вагонов. Белорусская железная дорога традиционно проводит встречи со своими партнерами и коллегами, на которых обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия в организации перевозок грузов железнодорожным транспортом", - подчеркнули в пресс-центре.

Программа конференции предусматривает выступления и дискуссии, обмен мнениями по повышению эффективности совместной работы и возможным путям решения наиболее актуальных вопросов. Будет рассматриваться развитие рынка транспортных услуг, использование инфраструктуры БЖД, совершенствование нормативно-правовой базы и информационных технологий, тарифная политика.

Участники мероприятия ознакомятся с деятельностью Белорусской железной дороги и ее планами развития, перспективами взаимодействия с коллегами. Также будут обсуждаться вопросы совершенствования стратегического сотрудничества на рынке транспортных услуг.

"БЖД ведет активную работу по повышению привлекательности железнодорожного транспорта в целом, а также маршрутов перевозок с участием Беларуси. Для увеличения пропускной способности магистрали, транзитной привлекательности страны реализуется комплексная программа, предусматривающая развитие международных транспортных коридоров, повышение скоростей движения грузовых поездов, внедрение современных информационных технологий", - отметили в пресс-центре.

Уделяется внимание развитию инфраструктуры грузовых терминалов, расположенных на белорусско-польской границе, где сосредоточены основные мощности перегрузочной и складской инфраструктуры белорусской магистрали, реализуются иные инвестиционные проекты.-0-