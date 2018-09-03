Конгресс евразийских СМИ пройдет 5-8 сентября в Казахстане

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс евразийских СМИ пройдет 5-8 сентября в пригороде Алматы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Евразийского банка развития.

В конгрессе примут участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР. Пленарное заседание будет посвящено координации макроэкономической политики, вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах, а также инвестиционному взаимодействию стран ЕАБР и роли институтов развития на евразийском пространстве.

Запланирован также ряд панельных дискуссий, где будут обсуждаться развитие партнерства между ЕАЭС и другими интеграционными блоками, формирование евразийского информационного пространства, а также роль ЕАБР как финансового механизма евразийской интеграции.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-