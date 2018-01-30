Конюк: в вопросах возврата дебиторской задолженности главное вернуть деньги, а не возбудить уголовные дела

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для Генеральной прокуратуры Беларуси в работе по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности главным является возврат денег в страну, а не возбуждение уголовных дел. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил сегодня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Вопрос состоит в том, что бы возместить ущерб, - сказал генеральный прокурор. - Мы что, заинтересованы, чтобы возбудить уголовное дело и посадить кого-то в тюрьму? Зачем? Главная моя задача - вернуть деньги в страну".

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