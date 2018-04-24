24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по продаже Чижовского рынка в Минске пройдет 21 мая. Начальная цена имущественного комплекса составит Br1965,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Заявления на участие Мингорисполком принимает по 10 мая включительно (по адресу ул.Герцена, 2а, каб.11).

Впервые торги по продаже объекта, находящегося в собственности города, назначались на декабрь 2014 года. Тогда основным условием реализации рынка называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса. Сейчас новому собственнику выдвигаются несколько ключевых условий: погашение кредиторской задолженности рынка, создание на базе комплекса универсального рынка и сохранение профиля предприятия на срок не менее пяти лет со дня заключения договора купли-продажи с возможностью создания новых видов деятельности.

В случае, если только один участник подал заявку или только один явился на сам аукцион и если его предложение соответствует условиям конкурса, продажа объекта приватизации производится на предложенных этим участником условиях.

За просрочку по оплате по договору предусмотрены штраф в 10% от цены продажи и пеня 1/360 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, которые уплачиваются в бюджет Минска. За невыполнение условий продажи уплачивается штраф в 1% от цены продажи имущественного комплекса. В случае неисполнения того же обязательства в течение шести месяцев после взыскания штрафных санкций договор может быть расторгнут по инициативе продавца в одностороннем порядке, а комплекс вернется в собственность города.

Чижовский рынок был открыт в июне 1980 года. Это дочернее предприятие Комаровского рынка занимает площадь более 1,5 га, в том числе капитальные строения - 2 043,6 кв.м.-0-