Консультации по соблюдению конкуренции на трансграничных рынках пройдут в Минске 28 мая

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы соблюдения конкуренции на трансграничных рынках будут обсуждены 28 мая в Минске на выездном заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК под председательством члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Марата Кусаинова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В первой части заседания общественной приемной эксперты комиссии ответят на вопросы о правовых основах защиты конкуренции на общем рынке Евразийского экономического союза, а также о требованиях к заявлениям или материалам о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках союза. Вторая часть заседания пройдет в форме индивидуального приема должностными лицами и сотрудниками ЕЭК с целью разъяснения порядка и оснований обращения в комиссию с жалобами на нарушение прав в результате ограничения конкуренции. Индивидуальный прием будет осуществляться в порядке фактической очередности заявителей.

"Если вопросы, поставленные заявителем, не могут быть решены непосредственно на консультации, заявителю предлагается оставить обращение в письменной форме для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. Такие обращения будут рассмотрены в соответствии с нормами регламента ЕЭК", - пояснили в пресс-службе.-0-