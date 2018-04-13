Контракт на поставку 140 белорусских тракторов заключен на Красноярском экономическом форуме

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на поставку 140 единиц техники Минского тракторного завода заключен сегодня во время Красноярского экономического форума. Сумма сделки оценивается в более $3,5 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства Красноярского края.

fff1

Краевые власти реализовывают проект по масштабному обновлению парка коммунальной техники в преддверии Универсиады. В планах администрации Красноярского края - ставка именно на технику МТЗ. Сегодня контракт на поставку с площадки торгового дома "МТЗ-Сибирь" 140 тракторов BELARUS подписан с красноярским дилером, который в течение месяца поставит технику коммунальным службам города. Речь идет о широкой линейке тракторов, от среднемощных моделей BELARUS-622 до энергонасыщенных BELARUS-2022.

Как рассказал БЕЛТА генеральный директор торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц, детали контракта были согласованы накануне во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Красноярского края, участие в котором принял вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Также в планах "МТЗ-Сибирь" - сотрудничество с администрацией города в обновлении парка техники нового аэропорта в Красноярске. Воздушной гавани требуется около 300 единиц техники, и значительную долю поставок, как ожидается, закроют именно тракторы BELARUS.-0-