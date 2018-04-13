Контрольные органы Беларуси и России констатируют увеличение остатков средств бюджета Союзного государства

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Контрольные органы Беларуси и России констатировали увеличение остатков средств бюджета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Счетной палаты России по итогам рассмотрения на коллегии ведомства оперативного отчета о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2017 году, подготовленного совместно с Комитетом государственного контроля Беларуси.

"Анализ организации и исполнения бюджета Союзного государстве в 2017 году в очередной раз выявил проблемы в качестве управления финансовыми ресурсами и в работе государственных заказчиков совместных программ и мероприятий Союзного государства, - констатировали в Счетной палате. - В 2017 году бюджет Союзного государства по доходам был исполнен в сумме 6,8 млрд российских рублей (100,9% к годовому объему доходов, предусмотренному уточненной сводной бюджетной росписью). Кассовое исполнение расходов составило 4,1 млрд российских рублей (84,6%), что является наихудшим показателем за последние четыре года. На 1 января 2018 года остатки средств бюджета Союзного государства составили 2,8 млрд российских рублей, увеличившись за 2017 год на 38,1%".

Как было отмечено на коллегии, превышение фактически поступивших доходов союзного бюджета над плановыми показателями в основном обусловлено поступлением не предусмотренных неналоговых доходов на общую сумму 58,1 млн российских рублей. При этом 98,5% этой суммы составили неустойки и штрафы (по госконтрактам, заключенным Минпромторгом России и Минсельхозом России в целях выполнения союзных программ "Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы" и "Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура"), поступившие в рамках исполнения представлений Счетной палаты России.

"Как и в предыдущие годы, коллегия обратила внимание на недостаточный уровень планирования доходов, в частности, доходов ТРО Союза от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - подчеркнули в пресс-службе. - По состоянию на 28 марта 2018 года, нормативный документ Союзного государства, определяющий порядок (методику) планирования неналоговых доходов бюджета Союзного государства в разрезе источников их поступления, Постоянным комитетом не принят. При этом планируемые показатели поступлений доходов от деятельности ТРО Союза неуклонно растут: если в 2017 году указанные доходы были запланированы в размере 1 млн российских рублей, то в 2018 году - уже 4,5 млн российских рублей или в 4,5 раза больше".

Проверка также показала, что расходы союзного бюджета осуществлялись неравномерно: почти 40% было исполнено в IV квартале 2017 года, что создает риски несвоевременной реализации программ и мероприятий Союзного государства.

"Общий объем нераспределенных бюджетных средств, а также невостребованных распорядителями и получателями бюджетных ассигнований составил 749,3 млн российских рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель 2016 года, - подчеркнули в Счетной палате. - Основной удельный вес в объеме неиспользованных бюджетных средств (91,3%) составляют остатки по разделу "прочие расходы", что обусловлено поздним утверждением (в декабре 2017 года) трех новых программ Союзного государства. Наименьший уровень востребованности бюджетных ассигнований приходится на раздел "охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия", по которому не профинансировано 26,1% показателя уточненной сводной бюджетной росписи. По указанному разделу образовалось и самое низкое значение показателя кассового исполнения расходов (73,9%). Причина - крайне низкий уровень исполнения расходов сложившегося на территории Беларуси по программе "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы", (25,4%). В целом только по пяти разделам функциональной классификации уровень исполнения превысил 99%. Использование средств в полном объеме осуществлено 5 из 24 главных распорядителей (получателей) средств бюджета Союзного государства (20,8%)".

В 2017 году кассовые расходы на реализацию девяти программ составили 2,3 млрд российских рублей или 98,9% показателя уточненной сводной бюджетной росписи, что является наилучшим показателем за последние три года (в 2015 году - 98,4%, в 2016-м - 96,8%). Вместе с тем фактический объем программных расходов и их удельный вес в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований с 2015 году имеет тенденцию к снижению (в 2015-м - 3,2 млрд российских рублей и 65,4%, в 2016-м - 2,9 млрд российских рублей и 61,3%, в 2017-м - 2,3 млрд российских рублей и 56,6%). По сравнению с 2015 годом снижение составило 8,8%.

"Проведенный анализ показал, что в 2017 году в целом ни по одной из программ Союзного государства назначения в полном объеме не исполнены. При этом на территории России запланированные расходы произведены в полном объеме по пяти программам, по четырем - уровень исполнения составил 99% и выше. На территории Беларуси уровень исполнения программ варьировался от 25,4% до 99,2%", - констатировали в Счетной палате.

Кассовые расходы бюджета Союзного государства на реализацию 26 мероприятий составили 1,2 млрд российских рублей, или 97,7% предусмотренного объема. В полном объеме в 2017 году исполнены расходы по 7 из 26 мероприятий. "Основные причины неисполнения - продолжительные сроки согласования смет расходов на проведение мероприятий, позднее открытие финансирования, длительные закупочные процедуры, несвоевременное представление подрядчиками счетов к оплате за выполненные работы (услуги), перенос на более позднее время реализации ряда мероприятий, позднее утверждение новых программ Союзного государства, - пояснили в Счетной палате. - Аналогичная ситуация с исполнением бюджета Союзного государства отмечалась и в предыдущие годы".

Коллегия приняла решение направить оперативный отчет в Парламентское собрание Союза Беларуси и России и Постоянный комитет Союзного государства.-0-