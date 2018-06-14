Концепция финансового рынка ЕАЭС может быть согласована в ближайшее время

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза может быть согласован в ближайшее время. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков в Санкт-Петербурге на Международном финансовом конгрессе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Формирование общего финансового рынка позволит создать условия для свободного движения финансовых услуг и капитала внутри ЕАЭС, обеспечить эффективную защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг, расширить спектр этих услуг и их доступность для населения", - сказал Тимур Жаксылыков. По его словам, сейчас идет активная совместная работа ЕЭК с правительствами и национальными (центральными) банками стран союза по подготовке проекта концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. "Очень рассчитываю на то, что нам удастся в ближайшее время найти взаимоприемлемые решения и представить нашим президентам согласованный проект документа", - подчеркнул министр ЕЭК.

Он также назвал другие документы по формированию общего финансового рынка государств союза, разработанные ЕЭК. Это проект соглашения о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка, по которому недавно завершены внутригосударственные процедуры, соглашение об обмене информацией в финансовой сфере, вступившее в силу в октябре 2016 года, проекты соглашений по созданию Единого биржевого пространства. Реализация этих соглашений будет способствовать углублению взаимодействия финансовых систем государств союза.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая во время конгресса прокомментировала периодически появляющиеся в СМИ предложения ввести общую для государств ЕАЭС валюту. По ее мнению, на нынешнем этапе интеграции нет серьезных политических и экономических предпосылок для введения единой валюты. Татьяна Валовая отметила необходимость увеличения взаимной торговли, расширения использования национальных валют между членами союза, формирования эффективных механизмов сотрудничества между странами. "Ни единая валюта, ни единое государство не спасут союз от распада, если он не будет эффективным", - заметила министр ЕЭК.

Татьяна Валовая обратила также внимание на новые тенденции и изменение ландшафта финансового рынка, что необходимо учитывать при выработке подходов к регулированию. Например, появление и развитие рынка криптовалют потребует от органов регулирования выработки единообразного подхода при формировании законодательства в финансовой сфере.

Представители национальных регуляторов поделились на конгрессе мнением, каких наднациональных и национальных эффектов они ожидают от интеграции финансовых рынков к 2025 году и в более отдаленной перспективе. Так, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц считает, что создание максимально свободной и прозрачной конкуренции в рамках общего рынка дало бы преимущества потребителям и в конечном итоге экономикам стран союза. Он убежден, что именно получение такой максимально добросовестной конкуренции на всех этих рынках внутри единого пространства и есть основная задача экономической интеграции.-0-