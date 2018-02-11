10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция реформирования налоговой системы на среднесрочную перспективу разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что поставлена задача одновременно с новой редакцией Налогового кодекса внести на рассмотрение Главы государства и концепцию дальнейшего развития налоговой системы. "Параллельно ведется работа над концепцией реформирования налоговой системы на среднесрочную перспективу, наши эксперты уже представили предложения правительству. Это серьезный и длительный процесс, мы должны определиться, к чему в дальнейшем стремимся. Может, от каких-то налогов необходимо отказаться, какие-то иные вещи надо сделать. Безусловно, надо коснуться фонда социальной защиты, потому что сегодня для бизнеса это достаточно серьезная нагрузка", - сказал Александр Турчин.

Касательно нового Налогового кодекса Александр Турчин отметил, что этот документ упростит ведение бухучета для предпринимателей. "Для начинающего бизнесмена все должно быть просто и понятно. К сожалению, сейчас получается как – действует упрощенная система налогообложения, но с другой стороны, если есть наемные лица, то необходимо заплатить подоходный налог, внести средства в фонд социальной защиты населения. Само ведение этот учета достаточно сложно, а человеку должно быть все понятно, чтобы он не ошибался", - подчеркнул председатель Совета по развитию предпринимательства.-0-