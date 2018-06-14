14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию развития долгового рынка в Беларуси планируется презентовать в начале июля, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, в начале июля мы презентуем видение по развитию в целом долгового рынка в стране", - сказал Василий Матюшевский. Над этим сейчас работает правительство вместе с Национальным банком, госорганы взаимодействуют с миссией Международного валютного фонда.

В развитие недавно принятого указа №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств" будут разработаны и другие нормативные правовые акты. "Мы говорим о том, чтобы создать полноценный цивилизованный долговой рынок", - подчеркнул первый вице-премьер. Сколько времени это займет, он не уточнил, заметив, что это вопрос институциональный, на долговом рынке должны появиться соответствующие профессиональные игроки.-0-