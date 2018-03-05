Косметику в ЕАЭС будут производить без тестов на животных

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Косметику в Евразийском экономическом союзе будут производить без тестов на животных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Консультативный комитет по техническому регулированию ЕЭК одобрил для утверждения Коллегией ЕЭК поправки в перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". "Документ предусматривает дополнение перечней стандартов 21 межгосударственным стандартом, 18 из которых разработаны на основе стандартов ИСО, - пояснили в пресс-службе. - Предусматривается замена устаревших межгосстандартов, добавление ряда межгосударственных стандартов по идентификации и испытаниям эфирных масел. Включенные в перечень методические рекомендации позволят обеспечить проведение токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью определения общетоксического действия на альтернативных биологических моделях (in vitro - не на животных)".-0-