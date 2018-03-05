"Красный Мозырянин" после модернизации увеличил производство пастилы в 4 раза

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После введения в ОАО "Красный Мозырянин" линии по производству пастилы ускоренным способом выпуск сладкого продукта за 2017 год увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составил 520 т. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора предприятия Галина Шубич.

Благодаря новой комплексной автоматической линии, которая была введена в конце 2016 года, значительно сократилось время производства сбивных кондитерских изделий. Новые технологии позволили расширить ассортимент продукции. К настоящему времени предприятие стало выпускать двухслойную пастилу, в том числе бело-розовую, со вкусом корицы и яблока, кофе и сливок, клубники и сливок, а также пастилу с мармеладной прослойкой (вкусы яблока, вишни, апельсина, лимона). Внедрены новые виды суфле и глазированных конфет на основе суфле и мармелада. Предприятие освоило выпуск шести видов многослойного мармелада в сахарной и кокосовой посыпке.

Также среди удачных новинок прошлого года - конфеты с корпусом из чернослива или кураги с орехом внутри, глазированные кондитерским шоколадом, зефирные "грибы", зефир с мармеладной начинкой, выпуск которых планируется расширить в текущем году. Как отметила Галина Шубич, специалисты-технологи предприятия экспериментируют с сочетанием вкусов при сохранении традиционных рецептур. Но наиболее востребованной продукцией предприятия остается зефир. В прошлом году его доля в общем объеме производства составила 42%. Треть выпускаемой продукции - мармелад, остальное - конфеты, пастила, ирис.

"Несмотря на жесткую внутреннюю и внешнюю конкуренцию, реализация продукции в 2017 году увеличилась на 10% до 3654 т. Более 3 тыс. т продукции реализовано на внутреннем рынке. Расширилась отгрузка товара в республиканские торговые сети", - сказала собеседница. Более 270 т сладостей, что на 20% больше, чем в 2016 году, продано через собственную торговую сеть в Беларуси. В настоящее время функционирует 15 фирменных магазинов, три из которых в Витебске, Жлобине и Полоцке открыты в 2017 году.

До 90% экспортных отгрузок в прошлом году осуществлялось в Россию. Доля поставок в США составила 5,9% от экспортного объема, в Азербайджан - 5%, Грузию - 1,5%. Пробные партии сладкой продукции из Наровли направлялись в Израиль и Польшу. Ведется освоение новых рынков сбыта.

Система управления и менеджмента качества на предприятии соответствует международным стандартам ИСО 9001-2001 и НАССР. Как подчеркнули на предприятии, в производство идет экологически чистая продукция, применяются натуральные добавки. В соответствии с покупательскими трендами ведется разработка упаковки и весового наполнения.

ОАО "Красный Мозырянин" - одно из старейших предприятий кондитерской отрасли Беларуси, в 2018 году оно отметит свое 105-летие. Входит в состав концерна "Белгоспищепром". Специализируется на выпуске зефира, мармелада, конфет, пастилы и ириса.-0-