"Красный пищевик" увеличил более чем в 4 раза выпуск зефира без сахара

17 января, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Красный пищевик" увеличило к декабрю выпуск новой продукции - зефира без добавления сахара - более чем в 4 раза с начала производства (сентябрь 2017 года), сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству и снабжению компании Валерий Пташиц.

"Если в сентябре прошлого года мы произвели около 1 т (первая партия) зефира "Ванильного" без добавления сахара под торговой маркой "Зеленый пищевик", то в декабре вышли на производство уже 4,5 т изделий с пониженной калорийностью. Их популярность как на внутреннем, так и внешнем рынках растет, поскольку люди стали более внимательно следить за своим здоровьем и отдавать предпочтение полезной и здоровой продукции", - отметил собеседник.

В зефире, как и в других кондитерских изделиях новой линейки, применяются только высококачественные сахарозаменители природного происхождения, которые необходимы не только людям, страдающим сахарным диабетом, а также тем, кто внимательно следит за своей фигурой и считает калории. "Новые продукты, а это еще и мармелад с корицей, халва подсолнечная и драже "Лимонное" (все без добавления сахара), пользуются высоким спросом на внешнем рынке. Мы поставляем эти изделия уже в Россию, Казахстан, Узбекистан и США, прорабатываются активно также новые экспортные направления", - сказал собеседник.

Заместитель директора Валерий Пташиц с новой продукцией.

По его словам, ниша по выпуску низкокалорийных кондитерских изделий еще никем серьезно не занята, а спрос на такую продукцию достаточно высокий. "Поэтому наша задача его удовлетворить, и, кроме того, нарастить за счет этого экспортный потенциал компании, расширив географию внешних поставок кондитерских изделий", - сказал Валерий Пташиц.

ОАО "Красный пищевик" специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, жевательный мармелад), халвы, ириса, драже, конфет. В ассортименте более 140 видов продукции. Производственные мощности позволяют выпускать около 20 тыс. т кондитерских изделий в год.-0-

Слесарь КИПиА Вячеслав Герасимович во время наладки оборудования.

Упаковщица Виктория Москалёва.

Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий Наталья Харченко.

Фото Олега Фойницкого.