Кравченко возглавит белорусскую делегацию на заседании межправкомиссии в Австрии

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко возглавит делегацию Беларуси на 14-м заседании белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое сегодня пройдет в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.
Австрийскую делегацию будет возглавлять генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Франц Вессиг.
Как ожидается, стороны рассмотрят тематику экономического развития Беларуси и Австрии, перспективы дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Речь пойдет также о взаимодействии в сферах природоохранных технологий и возобновляемой энергетики, регионального сотрудничества, туризма.
На 31 января в Вене намечены третье заседание белорусско-австрийского делового совета, а также бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.-0-
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