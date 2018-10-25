Кредиты и вклады - что изменится для клиентов банков с 29 октября

В Беларуси с 29 октября вступает в силу обновленный Банковский кодекс. Как отмечают в Национальном банке, новшества защитят интересы потребителей финансовых услуг и исключат пробелы в правовом регулировании. Представители Нацбанка в пресс-центре БЕЛТА рассказали, что изменится с 29 октября.

Проценты по вкладам и кредитам не будут меняться банками в одностороннем порядке

В Банковском кодексе закрепляются нормы, введенные декретом от 11 ноября 2015 года №7 "О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)", касающиеся градации договоров срочного и условного банковского вклада (депозита) на безотзывные и отзывные. При этом срок и порядок возврата отзывного банковского вклада по требованию вкладчика определены как существенные условия договора.

Досрочный возврат по договору срочного или условного безотзывного банковского вклада возможен только с согласия банка. Раньше, до вступления в силу декрета №7, банк обязан был вернуть деньги вкладчику в течение 5 дней со дня предъявления такого требования. Взимание платы за возврат вклада не допускается.

Закрепляется два подхода к определению размера процентов по вкладу: в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка) или исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю (переменная годовая процентная ставка). Аналогичный подход закрепляется к определению процента за пользование кредитом.

По новым правилам, банкам запрещено изменять в одностороннем порядке проценты по вкладам и кредитам. Это возможно только по соглашению сторон.

В кодексе установлены два возможных варианта порядка начисления процентов за пользование кредитом. Первый - со дня предоставления кредита по день, предшествующий дню возврата (погашения) кредита, второй - со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день возврата (погашения) кредита включительно (ранее этот вариант был единственным).

Новой является и норма о том, что страховые взносы по договору страхования риска невозврата кредита не являются платежами за пользование кредитом. Что важно - они могут не включаться в процентную ставку за пользование кредитом.

Потребительский кредит можно будет вернуть досрочно без штрафа

Банки с 29 октября обязаны бесплатно рассказать клиенту об условиях кредитования в письменной форме с указанием общей суммы платежей (суммы кредита, суммы процентов за весь срок пользования кредитом, стоимости дополнительных платных услуг банка или третьих лиц).

При этом согласие кредитополучателя на предоставление дополнительных платных услуг должно быть получено банком. Сделать это нужно в письменной форме до подписания кредитного договора.

Условия об оказании дополнительных платных услуг либо обязанности заключения иных договоров включаются в кредитный договор. Если физлицо отказывается от таких услуг, то банк обязан предложить клиенту аналогичный по сумме и сроку кредит. Кроме того, банк не может ограничивать заявителя в выборе страховой организации или исполнителя оценки.

Введена норма о досрочном погашении физлицом кредита на потребительские нужды без предварительного уведомления и уплаты штрафных санкций.

Раньше клиент мог вернуть кредит досрочно на условиях, предусмотренных договором с банком. Если в кредитном договоре не была прописана возможность досрочного возврата, кредит можно было вернуть досрочно только с согласия банка.

При этом по кредитам физлицам на финансирование недвижимости условия досрочного погашения не изменились. То есть кредит может быть возвращен досрочно на условиях, предусмотренных договором. Если в договоре такая возможность не прописана, кредит по-прежнему можно вернуть досрочно только с согласия банка.

Кредиты - только в белорусских рублях, информация о задолженности - бесплатно

Физлицо сможет бесплатно один раз в месяц получать информацию о задолженности по кредитному договору. В свою очередь кредитодатель обязан уведомить физлицо о просроченной задолженности не позднее 30 дней со дня ее образования, а поручителей - не позднее 60 дней. Это делается банком бесплатно.

"Введение такого порядка информирования кредитополучателей и поручителей направлено на снижение риска образования длительной просроченной задолженности и дает возможность физлицу принять меры по погашению задолженности", - отметили в Нацбанке.

С физлиц не должна взиматься плата за информацию об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита и иных документов для его получения; за открытие текущего (расчетного) банковского счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.

Законом также предусмотрена возможность предоставления кредита физическим лицам только в белорусских рублях (таким образом узаконен действующий порядок - кредиты только в белорусских рублях).

Изменения в Банковский кодекс распространяются на вновь заключаемые кредитные договоры и договоры банковского вклада (депозита).

В Банковский кодекс вошли нормы указа от 23 ноября 2015 года №471 "О вопросах финансирования под уступку денежного требования (факторинга)". Согласно этим нормам расширена сфера применения банками института международного факторинга. Кроме того, нормы Банковского кодекса направлены на сближение с международным правом - Конвенцией УНИДРУА о международном факторинге и позволят урегулировать вопросы, связанные со снижением рисков в данной сфере.

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