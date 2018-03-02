Кремль рассчитывает на компромисс между Россией и Беларусью по поставкам продовольствия

2 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня на брифинге выразил надежду, что ситуация вокруг ограничений поставок продовольственных товаров из Беларуси в Россию будет разрешена.
"Россия и Беларусь - это единое Союзное государство, они входят в ЕАЭС", - напомнил Дмитрий Песков. "Между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения. В результате диалога каждый раз удается их урегулировать", - отметил пресс-секретарь.
"Рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже", - добавил Дмитрий Песков.-0-
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