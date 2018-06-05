Крепкий характер и безупречная репутация

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Экономика 05.06.2018 | 08:00
Марина Кондраль вручает Ивану Троцкому сертификат TUV Thuringen
Марина Кондраль вручает Ивану Троцкому сертификат TUV Thuringen

Брестский филиал ЗАО "Минский завод виноградных вин" первым из предприятий алкогольной отрасли страны прошел сертификацию всего производственного цикла.

Руководитель белорусского представительства международного органа по сертификации TUV Thuringen (штаб-квартира в ФРГ) Марина Кондраль вручила генеральному директору ЗАО "Минский завод виноградных вин" Ивану Троцкому сертификат, подтверждающий соответствие крепкой алкогольной продукции этого предприятия стандарту FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Выполнение требований данного стандарта - это наивысший уровень оценки для производителей пищевой продукции. Эта система одобрена Глобальной инициативой по пищевой безопасности и интегрирует в себе весь мировой опыт по контролю за качеством выпуска безопасной продукции.

Вручая документ, Марина Кондраль отметила, что на сегодняшний день в мире не так много организаций, которые способны выполнить требования данного стандарта. Выдано всего около 16 тысяч таких сертификатов. А среди производителей алкогольной продукции получить этот сертификат удалось и вовсе считанным компаниям - ЗАО "Минский завод виноградных вин" стал двадцать третьим предприятием в мире, выпускающим крепкий алкоголь и аттестованным TUV. К слову, сегодня компания выпускает продукцию свыше 25 торговых марок. Основными брендами предприятия, снискавшими особое признание покупателей, являются "Сваяк", "Налибоки", "Менск", "Старка Резерв", а также AMBASSADOR, "Винария дин Вале" и многие другие.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" стал двадцать третьим предприятием в мире, выпускающим крепкий алкоголь и аттестованным по системе TUV
ЗАО "Минский завод виноградных вин" стал двадцать третьим предприятием в мире, выпускающим крепкий алкоголь и аттестованным по системе TUV

Впервые в нашей стране в этой отрасли сертификат выдан не на отдельный вид продукции, а на все производство. Таким образом, теперь Брестский филиал ЗАО "Минский завод виноградных вин", который выпускает крепкий алкоголь, внесен в реестр компаний, которые зарегистрированы и одобрены Глобальной инициативой по пищевой безопасности. "Это говорит о том, что компания на сегодняшний момент конкурентоспособна не только на территории Республики Беларусь, но и во всем мире. Наличие такого сертификата сегодня является одним из обязательных требований к мировым лидерам рынка пищевой продукции", - отметила Марина Кондраль.

Аудит белорусского предприятия проводили немецкие эксперты. Всесторонняя проверка была полностью независимой и проходила в несколько этапов.

Представитель TUV Thuringen отметила, что аудиторы дали достаточно высокую оценку предприятию, в том числе не только производственной инфраструктуре, но и компетентности и квалификации персонала. "Особенно важно, что компания продемонстрировала стремление к устойчивому развитию, к безусловному лидерству в своей отрасли. И это стремление носит долгосрочный характер: охватывает не отдельные элементы инфраструктуры, а всю деятельность предприятия в целом. Компании удалось обеспечить баланс между экономическими показателями и показателями безопасности и качества - сегодня это очень важно для мировых рынков", - подчеркнула Марина Кондраль.

С практической точки зрения данный сертификат позволяет Минскому заводу виноградных вин осуществлять поставки своей продукции во все страны мира. "Такие сети, как Auchan или Metro, выдвигают наличие сертификата FSSC 22000 обязательным условием для поставок продукции на их прилавки. Для потребителя - это гарантия того, что все процессы в компании отлажены, соблюдаются все технологические требования, есть квалифицированный персонал, который способен качественно выполнять всю работу, обеспечивая безопасность продукции. Кроме того, существует эффективная система контроля на протяжении всего цикла производства. Ведется эффективная работа с поставщиками. По сути, этот сертификат - гарант для конечного потребителя стабильной и качественной продукции", - заявила Марина Кондраль.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели
Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели

Слова авторитетного специалиста по сертификации продукции получили реальное подтверждение - на потребительский рынок Канады этой весной впервые была поставлена продукция крепкого алкоголя. Палата по контролю за спиртными напитками провинции Онтарио (LCBO) сертифицировала и допустила к продаже четыре торговые марки производства ЗАО "Минский завод виноградных вин" - "Статут", "Магнат", "Сваяк", "Налібокі".

Бренд "Сваяк" стал визитной карточкой не только предприятия, но и Беларуси – он пользуется огромным успехом на внешних рынках
Бренд "Сваяк" стал визитной карточкой не только предприятия, но и Беларуси – он пользуется огромным успехом на внешних рынках

Отметим, что LCBO - это организация, уполномоченная контролировать и продавать спиртные напитки в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады. Здесь проживают более 13 млн человек - 40% населения страны. И впервые канадские покупатели смогли попробовать оригинальный белорусский продукт.

А недавно предприятие отметило новый успех - ЗАО "Минский завод виноградных вин" осуществило первую поставку своей продукции в торговую сеть Auchan ("Ашан") в Российской Федерации. Теперь в российских магазинах французской компании, работающей во многих странах мира, будет представлена премиальная водка Gerard Depardieu ("Жерар Депардье") белорусского производства, которую также выпускают на Брестском филиале компании.

Во время посещения месье Депардье минского предприятия родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu
Во время посещения месье Депардье минского предприятия родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu

Генеральный директор сети "Ашан" Франсуа Реми уверен в экспортном потенциале новой торговой марки Gerard Depardieu Минского завода виноградных вин. "Наша компания представлена в 17 странах, и у нас есть политика развития экспорта. Мы предоставим производителям, которые подписали контракты с нашей сетью, возможность выхода на другие рынки. Белорусскую продукцию мы будем тоже продвигать через партнерские каналы, которые у нас есть. Я вижу, как она оформлена, я знаю ее качество, и я уверен, что нас ждет большой успех", - подчеркнул Франсуа Реми.

Генеральный директор сети "Ашан" Франсуа Реми уверен в экспортном потенциале новой торговой марки Gerard Depardieu
Генеральный директор сети "Ашан" Франсуа Реми уверен в экспортном потенциале новой торговой марки Gerard Depardieu

Белорусский Gerard Depardieu вызвал интерес не только российских покупателей. Как сообщил генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, уже подписан договор на поставку этой продукции в ряд ресторанов Франции. Кроме того, ведутся переговоры об экспорте этого продукта в Канаду.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий

Другая статья с заголовком Мексиканская "Tolteca" белорусского розлива сертифицирована по нормам Правительства Мексики. Недавно Брестскому филиалу пришлось пережить еще один жесткий аудит - на этот раз со стороны правительственных структур Мексики.

В этой стране с 1994 года работает Совет по надзору за производством текилы - CRT (Consejo Regulador del Tequila). Это организация, созданная правительством страны для надзора за производством, розливом и маркировкой этого национального напитка во всем мире в соответствии с NOM - государственным стандартом качества Мексики. В целях обеспечения целостности текилы и соблюдения NOM, в CRT работает команда хорошо подготовленных профессионалов, осуществляющих постоянный надзор над каждым шагом производства текилы. По инициативе CRT было закрыто немало производств, отступающих от стандартов.

Так как на Минском заводе виноградных вин осуществляется розлив этого оригинального мексиканского напитка под брендом Tolteca, на Брестский филиал прибыл инспектор CRT. К слову, деятельность этих инспекторов строго засекречена - их нельзя фотографировать, они не имеют права давать интервью, а прессе запрещено публиковать имена этих людей. Удалось лишь узнать, что инспектор проверил все стадии производства напитка в Беларуси - от транспортировки из Мексики до отправки в магазины бутылок с конечным продуктом.

– По результатам проверки ЗАО "Минский завод виноградных вин" получил подтверждение, что производство осуществляется в соответствии с государственным стандартом качества Мексики. А значит, белорусское предприятие имеет право производить и продавать Tolteca под оригинальным наименованием. "Мы в очередной раз подтвердили высокий уровень нашего предприятия и качество выпускаемой продукции. Она может успешно реализовываться не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках", - отметил директор Брестского филиала предприятия Александр Цвень.

Директор Брестского филиала Минского завода виноградных вин Александр Цвень
Директор Брестского филиала Минского завода виноградных вин Александр Цвень

К слову, текила, которую разливают в Бресте, производится семейным предприятием Agave Azul San Jose на родине этого напитка, в мексиканском штате Халиско. Уже пять поколений владельцев компании занимаются этим бизнесом. Представитель мексиканских партнеров Алехандро Хименес Тариньо отметил, что компания очень довольна сотрудничеством с Минским заводом виноградных вин и уровнем производственного оснащения этого предприятия. "Мы являемся основными поставщиками текилы для розлива на большинстве предприятий Европы. И мы увидели, каким потенциалом обладает это белорусское предприятие. Учитывая сложность производства этого напитка, для получения высокого качества необходим жесткий контроль. Мы считаем выбор, который сделало мексиканское правительство, абсолютно верным. И хотим, чтобы именно Минский завод виноградных вин представлял наш национальный продукт в этом регионе", - подчеркнул Алехандро Хименес Тариньо.

Представитель мексиканских партнеров Алехандро Хименес Тариньо
Представитель мексиканских партнеров Алехандро Хименес Тариньо

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий отметил, что качество выпускаемой продукции для предприятия всегда было в приоритете. Поступательное развитие позволило компании создать замкнутую цепочку выпуска продукции - от производства спирта до отправки конечного продукта на реализацию - с жестким контролем качества на всех этапах. "Мы не только создали бренд "белорусская водка", но и доказали, что это качественный продукт, конкурентоспособный на любых рынках. Сертификация по стандарту FSSC 22000 (TUV) всего производства крепкого алкоголя - это не столько престиж для нашего предприятия, сколько возможность выхода на любые, самые сложные и требовательные рынки. Ведь наращивание экспортного потенциала - одна из стратегических задач, стоящих перед белорусской промышленностью", - считает Иван Троцкий.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира
Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте - ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках - спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" уже много лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси, уступая в основном предприятиям, занимающимся переработкой и транспортировкой нефти и газа.

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Теги
алкоголь, Брест, производство, сертификация
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