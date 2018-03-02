2 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Компания "Кроноспан" в 2018 году расширит производство металлоконструкций в СЭЗ "Могилев", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На свободных площадях будет построено два цеха по выпуску металлоконструкций и контейнеров. Для "Кроноспан" это новые направления работы - данная продукция востребована сегодня на рынке и, в первую очередь, в самой компании "Кроноспан". В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый цех производства металлоконструкций, которые используются при строительстве производственных зданий, складов и т.д. В этом году принято решение его расширить и ввести в строй еще одну аналогичную линию.

Рядом будет налажено производство контейнеров для различных транспортных средств. Они будут приспособлены для механизированной погрузки-выгрузки и перегрузки с одного вида транспорта на другой.

На новых производствах в течение 2018-2019 годов планируется создать порядка 100 рабочих мест.

На территории СЭЗ "Могилев" в настоящее время функционируют три производства, созданных "Кроноспан": ИООО "Кроноспан ОСБ" - выпуск плит ОСП; ООО "Кронохем" - производство карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол и компонентов; ООО "КроноспанСтилКонстракшэнс" - производство металлоконструкций.-0-