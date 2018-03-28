Крупнейшие с начала года торги топливной щепой на экспорт прошли на БУТБ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие с начала года торги топливной щепой на экспорт прошли на Белорусской универсально-товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Свыше 277 тыс. куб.м топливной щепы на общую сумму порядка 5,5 млн евро реализовано на экспортных биржевых торгах в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Для такой востребованной товарной позиции, как топливная щепа, данные торги стали крупнейшими в 2018 году", - пояснил пресс-секретарь.

В торговой сессии участвовали два белорусских продавца и 15 покупателей из стран Европейского союза, которые совершили 25 сделок. В результате выкуплено 92% от выставленного на продажу ресурса. При этом за счет конкуренции между покупателями белорусские экспортеры смогли продать свою продукцию дороже на 42 тыс. евро.

По мнению аналитиков БУТБ, в связи с запретом на вывоз из страны необработанной древесины щепа станет одной из основных экспортных позиций для отечественного лесопромышленного комплекса. Так, в прошлом году на экспортных биржевых торгах было реализовано более 1,8 млн куб.м топливной щепы более чем на 31 млн евро, а по итогам января-февраля текущего года данный показатель составил 81 тыс. куб.м на 1,5 млн евро.-0-